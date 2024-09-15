Oturduğu banktan düştü, başını beton zemine çarpıp öldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Parka hava almaya gelen Erol Köseoğlu, dinlenmek için bir banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu, düşüp yere yığıldı. Başını beton zemine çarpan Köseoğlu kanlar içinde kalırken, parktakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erol Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Erol Köseoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.