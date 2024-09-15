Kaymakamın aracını kontrol ettirdiği için görevden alınan teğmenin ifadesi
Kaymakamın aracını kontrol ettirdiği için görevden alınan teğmenin ifadesi
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
28 işçinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya soruşturma
28 işçinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya soruşturma
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
'1 liralık daire' ilanına ceza
'1 liralık daire' ilanına ceza
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 16:34, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:46
Yazdır
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak

Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde gaziler tarafından karşılanan Göktaş'a çiçek takdim edildi. Gazilerle bir süre sohbet eden Göktaş, bir gazinin bebeğini kucağına alarak sevdi.

Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin gazilere minnet duyduğunu, Bakanlık olarak her daim gazilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık. 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."

Göktaş, ziyaret sırasında gazi ve yakınlarıyla sohbet ettiklerini, taleplerini dinlediklerini belirterek, "Her daim şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber