Ukrayna'daki Bayraktar TB2'ler nerede?

Ukrayna Askeri İstihbaratı ve Come Back Alive Vakfı tarafından hazırlanan belgeselde; Bayraktar TB2'lerin muharebedeki güncel durumuna, özel görüntülere yer verildi.

Ukrayna'daki Bayraktar TB2'ler gerçekten kayboldu mu? İşte cevaplar:



🔴Bayraktar TB2ler Nerede? 🇺🇦



💢Ukrayna Askeri İstihbaratı ve Come Back Alive Vakfı tarafından hazırlanan belgeselde; Bayraktar TB2lerin muharebedeki güncel durumuna, özel görüntülere yer verildi.



💢Ukraynadaki Bayraktar TB2ler gerçekten kayboldu mu? İşte cevaplar: pic.twitter.com/Tjt4TnyZr3