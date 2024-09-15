Bakan Işıkhan'dan makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 18:25, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:26
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızca olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."