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'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar

Çankırı'da 112 acil sağlık ekibi, geç geldiklerini iddia eden hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Şahısların saldırdığı ambulans şoförü yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 20:46, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 21:08
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'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar

Olay, Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fenalaşan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine fenalaşan ve göğüs ağrısı olduğu öğrenilen vatandaş için 112 acil sağlık ekibi adrese yönlendirildi. İhbar adresine giden sağlık ekibi, geç geldiklerini söyleyen hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşanan olayda ambulans şoförü Ö.S. elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek, hasta yakınlarını sakinleştirdi. Sağlık ekibi, fenalaşan vatandaşa müdahalede bulunarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olay sonrasında sağlık ekipleri polis merkezine başvurarak, şahıslardan şikayetçi oldu.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz"

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaparak, sağlık ekiplerine yapılan saldırıyı kınadı. Olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında başlatılacak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sarıkaya, "Saat 15.25'de Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Orhan Saka Spor Salonu önünde bir kişinin fenalaştığı ve göğüs ağrısı olduğu bilgisi edinilmiş. Olay yerine en yakın ve uygun olan 112 ambulans ekibi görevlendirilmiştir. Telsiz üzerinden ambulans ekibine saldırıldığının öğrenilmesi üzerine emniyet ekiplerine bilgi verilmiştir. Hasta ambulansa alınıp anamnez ve fizik muayene yapılırken hasta yakınları ambulansın geç kaldığını iddia edip ambulans ekiplerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuş, ambulans sürücümüzün el yaralanması olduğu öğrenilmiştir. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı hatırlatır, olayın faili veya failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Öte yandan, konuyla ilgili yapılan incelemede sağlık ekiplerinin hasta vatandaşın bulunduğu adrese zamanında ulaştığının belirlendiği kaydedildi.

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