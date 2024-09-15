İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 345 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı, 10 bin kişi ise halen kayıp.

- İsrail saldırılarından zarar görenlerin yaklaşık yüzde 69'u çocuk ve kadın

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği 3 bin 584 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 171 bebek dahil 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın öldürüldü.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde 19 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

İsrail'in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk, beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Bölgedeki 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında.

İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor.

- İsrail, 80 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı

İsrail saldırılarında 885 sağlık personeli, 173 gazeteci ve 83 sivil savunma görevlisi de hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 162 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 131 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Filistin'in kültürel mirasını da hedef alan İsrail, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yok etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 310'u sağlık görevlisi ve 36 gazeteci dahil 5 bin Filistinliyi alıkoydu.

Sınır kapılarının 131 gündür kapalı olduğu Gazze'de 10 bin kanser hastası ve 12 bin yaralının tedavi olmak için yurt dışına gitmesi gerekiyor.

İsrail'in Gazze'de zorla yerinden ettiği 1 milyon 737 bin 524 Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı, 350 bin kronik hasta ise ilaç girişinin olmaması nedeniyle risk altında.

- İsrail, okulları ve barınma merkezlerini hedef alıyor

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Saldırılarda 180 barınma merkezi hedef alındı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkılırken 80 bin konut ise zarar görerek oturulamaz hale geldi. Bu saldırılarda 83 bin ton patlayıcı kullanıldı.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de 200 hükümet binası, 125 okul ve üniversite binası tamamen, 336'sı kısmen yıkıldı.

Saldırılarda 11 bin 500 öğrenci, 750 öğretmen ve eğitimci, 115 araştırmacı ve öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

İbadethanelerin de büyük zarar gördüğü Gazze'de 611 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarının verdiği zarar 33 milyar dolar

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 130 kilometre uzunluğunda elektrik hattı ile 330 bin metrelik su şebekesi, İsrail'in saldırıları nedeniyle tahrip edildi.

İsrail ordusunun bombardımanında 36 stadyum, spor tesisi ve salon yıkılırken 700 su kuyusu hasar görerek hizmet dışı kaldı.

Saldırılar nedeniyle 33 milyar dolarlık hasar meydana geldi.