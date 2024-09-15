Kamyon ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sırlarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametinden Selçuk Üniversitesi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 42 ACT 997 plakalı kamyon, 50 yaşındaki Mine Nur idaresindeki 42 FV 721 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mine Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.