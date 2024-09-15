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Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız ayağından vuruldu

Adana'da bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 23:43, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 23:50
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Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız ayağından vuruldu

Olay, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.U. ile erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), Atatürk Caddesi'nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine cadde üzerinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak bekçiyi kolundan bıçaklayıp, çevrede bıçakla dehşet saçtı. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans hem genç kızı hem de bekçiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Yiğitcan F.'yi gözaltına aldı. Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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