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Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 23:58, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 00:00
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Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü

Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl götürdüğü Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltırken damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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