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16 Eylül 2024'ten öneli gündem başlıkları

16 Eylül 2024'ten öneli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 00:01, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 00:02
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16 Eylül 2024'ten öneli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk, Manyas ve Gönen belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Balıkesir/12.00/14.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binası'nın açılışını yapacak, AK Parti Mersin il ve ilçe teşkilatları ile buluşacak, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kadın girişimciler ile Türkiye Buluşmaları kapsamında bir araya gelecek.

(Mersin/14.30/15.30/17.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İGA İstanbul Havalimanı'ndaki Tech Visa Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek "Türkiye Techvisa" programına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evresel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Antalyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesi Adanaspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasıyla sona erecek.

(Adana/20.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası, Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/18.00)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftası, 1 maçla tamamlanacak.

5- Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

6- Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasındaki forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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