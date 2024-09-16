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Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak

Yüksek faize işaret eden Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "Bugün 10-20 milyon lirası olan parasını faize yatırıyor. Ancak talebin çok, arzın yetersiz kalmasıyla konut fiyatları ikinci çeyrekte artacak. Parayı da bankaya değil, gayrimenkule yatırmanın daha karlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 07:35, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 06:49
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Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak

Kazakistan'dan sonra Türkiye'ye gelen Rams, İstanbul'da gayrimenkulün ardından Gaziantep'te de iş ve yaşam projesine başladı. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında devam eden gayrimenkul projelerinin toplam 3,2 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını açıklayan Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "Amiral gemimiz gayrimenkulde, ülkemizin bayrağını 7 ülkede 11 şehirde dalgalandırıyoruz.

Türkiye'de, Kazakistan'da, Moskova'da, Tayland'da yatırımlarımızın hepsini zamanında önce teslim ettik. Şu anda Kazakistan'da 2 milyon metrekareye yakın projemiz devam ediyor. Türkiye'de de 2 milyon metrekareye yakın devam eden projemiz var" diye konuştu. Gaziantep projesinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Devran Bülbül, gazetecilerin konut piyasasına ilişkin sorularını da yanıtladı.

Talep satışa dönmüyor

Konut satışlarında ciddi bir daralma olduğuna işaret eden Bülbül, talebin yüzde 32 yükseldiğini, ancak, enflasyon ve faiz oranlarının yükselmesinden dolayı krediye erişilebilirliğin zorlaştığını, bu durumu konut satışlarında ciddi gerilemeye neden olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte inşaat maliyetlerinin de kısa vadede yükseleceğini öngördüklerini söyleyen Bülbül, "Maliyetlerin bu şekilde olacağını öngörüyorduk. Proje geliştirdiğimiz diğer ülkelerde de bazen günlük fiyat değişimleri olabiliyor. Şu anda o dönemi yaşıyoruz maalesef. Enflasyonla ciddi mücadele var. İnşallah pozitif yönde olumlu sonuçlanır, ancak bu biraz zaman alacak. Konut ihtiyacı var ancak talep satışa dönmüyor" diye konuştu.

Faizi daha karlı görüyorlar

Faiz oranlarının da yüksek olduğuna işaret eden Devran Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu anda ciddi ihtiyacı olanlar ve gayrimenkul yatırımının doğru olduğuna inananlar sadece konut alıyor. Bugün 20 milyon lira parası olan, faize yatırdığında aylık 1 milyon gelir elde ediyor. Konuta ciddi bir talep olmasına rağmen, parasını bankaya, faize yatırıyorlar daha karlı olduğunu düşündükleri için." Şu anda ortalamada projelerin 15 milyon lira ve üzeri olduğuna işaret eden Bülbül, "Ancak o 15 milyon lirayı gayrimenkulü karlı görmüyor, faize yatırıyor, aylık 600 bin lira alıyor. KKM'den dönenler de faizde değerlendiriyor. O nedenle kiralarda artış, satışlarda düşüşün nedenlerinden biri yine bu faiz oranı" diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışı proje hacmi 3.2 milyar dolara ulaşacak

Türkiye'de ve yurt dışında projelerini her zaman zamanından önce teslim ettiklerini açıklayan Devran Bülbül, hiçbir zaman projeleri durdurmadıklarını söyledi. İstanbul'da Ayazağa projesi gerçekleştireceklerini söyleyen Bülbül, "İstanbul'un en büyük ikinci kentsel dönüşüm projesi olacak. Bodrum'da ise 26 villa, 106 odalı otel projemiz başlayacaklar arasında. Haliç projemiz sürüyor, Bayramoğlu projemizi de erken teslim etmeyi planlıyoruz. Önceliğimiz Ayazağa ve Bodrum" dedi. Kazakistan'da ise 4 milyon metrekareden fazla konut teslim ettiklerini açıklayan Bülbül, "Rams'ın devam edenlerle, Türkiye ve yurt dışında gayrimenkul yatırımları 3.2 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak" açıklaması yaptı.

70 milyon $'lık Rams City Gaziantep'e 8 bin talep

Gaziantep'te iş ve yaşam projesi Rams City Gaziantep'e 70 milyon dolarlık yatırım planladıklarını açıklayan Devran Bülbül, 254 ofis ve ticari alanların yer alacağı AVM projesinin büyük talep gördüğünü söyledi. Bülbül, "Şu anda 8 binden fazla talep var. İstanbul'daki projelerimizle yarışacak ölçüde bir talep oluşmuş durumda. Metrekare fiyatlarını 100 bin TL gibi planlıyoruz. Gaziantep'te, bunun dışında planladığımız proje yok, ancak Adana, Denizli, Kayseri olsun konut ve villa projeleri geliştirme durumumuz olacak. Gaziantep projesinde talebin tamamı, Türk yatırımcılardan geldi. Projemiz, 2026 yılında tamamlanacak" dedi.

Bankaya değil konuta yatırmak daha karlı olacak

Enflasyon düşürmek için ciddi bir mücadele verildiğini, dünya da böyle olduğuna işaret eden Devran Bülbül, "Biz, enflasyonla birlikte faiz oranlarının yıl sonu düşüşe geçeceğini, ilk çeyrekte düşüşün devam edeceğini, ikinci çeyrekte de artık parayı bankaya yatırmanın değil, gayrimenkule yatırmanın daha karlı olacağını düşünüyoruz.

Aralıkta düşmeye başlar, mart itibariyle de satışlar artar" dedi. Satışların durgun, faizlerin yüksek olmasından dolayı konut geliştirmenin de zorlaştığına işaret eden Bülbül, "Biz, faiz düşüşünden sonra talepte ciddi artış olacağını, arzın yetersiz kalacağını düşündüğümüzden fiyatta artış olacağını öngörüyoruz. 'Paranızı faize yatırmayın, güvenli yatırım gayrimenkule yatırın' diye kesin dilde söylüyoruz. Bugün 10 milyon lira yatırdın, karşılığında aylık 500 bin lira aldın, ancak gelecek yıl 10 milyon liraya alamayacak burayı" diye değerlendirdi.

Hamide HANGÜL

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