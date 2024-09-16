Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında
24 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan "Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
2️4️ ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan "SİBERAĞ-7" operasyonlarında 4️6️ şahıs yakalandı❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2024
Aziz Milletimizin. pic.twitter.com/UuO95lSPN3
Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin 38'i 0-5 yıldır, 7'si 5-10 yıldır, 1'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı öğrenildi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."