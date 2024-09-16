Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcu iki ayda 24 milyar TL daha artarak 96 milyar liradan 120 milyar TL'ye ulaştı. Borçlu 61 belediye çeşitli formüllerle ödeme için talepte bulunurken yerel yönetimlerin SGK'dan uyarı gelmeden harekete geçmemesi dikkati çekiyor. Söz konusu belediyeler borçlarını ödeme konusunda gayrimenkul teklifi, taksitlerdirme ve nakdi ödeme girişiminde bulundu. Ödeme için başvuran 40 belediyenin borcu ise 1 milyar TL'nin altında.SGK'ya borç toplamı 1 milyar TL ve üzerinde bulunan belediyelerden borç ödemek için talepte bulunan belediyeler şu şekilde: İzmir, Ankara, İstanbul, Mersin, Kayseri, Van, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Sakarya, Bursa Büyükşehir Belediyeleri, Şişli, Başakşehir, Ümraniye, Küçükçekmece, Sancaktepe, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Çiğli ve Elazığ Belediyesi.

KAYITSIZ KALANLAR DA VAR

SGK'ya en çok borcu bulunan belediyelerden borç toplamı 1 milyar TL ve üzerinde bulunan belediyelerden borçlarını ödeme konusunda kayıtsız kalanlar da var. Bunların Adana, Ataşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Maltepe, Kartal, Karşıyaka ve Bodrum belediyeleri olduğu öğrenildi.

En borçlu İzmir

Güncel borçlara bakıldığında büyükşehir belediyelerinden İzmir 7,8 milyar TL, Ankara 6,9 milyar TL, Adana 3,6 milyar TL, İstanbul 3,5 milyar TL borçlu. Belediyeler borçlarını ödemezse ilk önce resmi uyarı yapılıyor, ilerleme olmazsa icra süreci başlatılıyor.

Resul Ekrem Şahan