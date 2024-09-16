Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından gençlerle bir araya gelen Uraloğlu, bir dizi konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ ASLA YASAKÇI BİR ZİHNİYET İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"

Geçtiğimiz günlerde Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız." ifadelerini kullandı.