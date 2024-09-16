Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 08:57, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:35
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.