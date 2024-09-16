Altının kilogram fiyatı 2 milyon 848 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 840 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 851 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 2 milyon 824 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 736 milyon 532 bin 280,92 lira, işlem miktarı ise 261,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 76 milyon 637 bin 572,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Özak Kıymetli Madenler, Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: