Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş

Otomotiv pazarında Ağustos rakamları, sektörde ciddi bir gerilemenin olduğunun işaretlerini verdi. Sıkılaşmanın etkisiyle talep soğuması gerçekleşirken, arz tarafında da ivmenin aşağı yönlü olduğu görülüyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ağustos ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 oldu. Otomobil üretiminde ise daha hızlı bir düşüş yaşandı.

Ağustos'ta otomobil üretimi yıllık yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 oldu. Ara başlık: İhracatta da daralma yaşanıyor Üretimde düşüşle birlikte ihracatta da adet bazında daralma dikkat çekti.

Verilere göre Ağustos ayında otomobil ihracatı yüzde 37,3 düşüşle 31 bin 522 oldu. Tutar bazında bakıldığında otomobil ihracatı yüzde 32,4 düşüşle 630,7 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17,3 azaldı. Tutar olarak ise otomotiv ihracatında daha sınırlı bir gerileme görüldü.

Verilere göre Türkiye'nin Ağustos ayında otomotiv ihracatı yüzde 5,1 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 877 bin 152 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 575 adet düzeyinde gerçekleşti. Ara başlık: Yıllık bazda da düşüş görünüyor 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı da yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 639 bin 721 adet, otomobil ihracatı ise 411 bin 905 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında ve euro bazında paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 azalarak 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.