Görev aylıklarından hangi kalemlerden SGK primi kesilir, emekli aylıklarını etkiler mi?
5434 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan aylık sistemi ile 5510 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan aylık sistemi farklı olup, her iki kanunda da bazı unsurlar emekli aylığının hesaplanmasına dahil edilmez.
Soru : Çalışan memura yapılan 20 puanlık özel hizmet zammı artışı emekli memurda yansır mı teşekkürler
Detaylar/Değerlendirmeler:
1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 5434 sayılı Kanun kapsamında olurlar.
Bu durumdakilerin emeklilik aylığında esas alınması gereken kalemler şunlardır.
Gösterge,
Ek gösterge,
Taban Aylığı,
Kıdem Aylığı,
Emeklilik Tazminatı (5434 sayılı Kanun ek Madde 70),
Memur maaş katsayısı,
Bunların dışında, 657 sayılı Kanun ve Kararnameler gereği görevde iken alınan
ilave ödemeler, tazminatlar vb. gibi unsurlar hem emekli aylığında hem de emekli
ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz, bunlar görev maaşı ile sınırlı kalır.
Bu unsurlar esas alınarak SGK kesintileri yapılmaktadır.
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1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında olurlar. Bu durumdakilerin emeklilik aylığında esas alınması gereken kalemler de şunlardır.
Aylık,
Ek Gösterge,
Taban Aylığı,
Kıdem Aylığı,
Özel Hizmet Tazminatı (657 sayılı Kanun/Yan ödeme kararnamesi). Özel hizmet tazminatı olarak adlandırılan bu tutara ek, ilave ve bölgesel tazminatlar dahil edilmemektedir.
Bu unsurlar esas alınarak SGK primleri kesilmektedir.
Sonuç bağlamında:
5510sayılı Kanuna göre hesaplanan emekli aylıklarında prime esas kazançlar
önemli olmaktadır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanun ve Kararnamelere göre verilen
özel hizmet aylığı, tazminat vb. tutarlar ile, SGK kesintilerine esas alınan
yukarıda belirttiğimiz unsurların artması da görev aylıklarının artması anlamına
geleceğinden, emekli aylık tutarlarının da artmasını sağlayacaktır.
5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan emekli aylıklarında ek, ilave ve bölgesel
tazminatlar dışında kalan net özel hizmet aylığı, yani görev aylıklarının hesaplamalarda
dikkate alınmakta olduğunu değerlendirmekteyiz.