Görev aylıklarından hangi kalemlerden SGK primi kesilir, emekli aylıklarını etkiler mi?

Soru : Çalışan memura yapılan 20 puanlık özel hizmet zammı artışı emekli memurda yansır mı teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 5434 sayılı Kanun kapsamında olurlar. Bu durumdakilerin emeklilik aylığında esas alınması gereken kalemler şunlardır.



Gösterge,



Ek gösterge,



Taban Aylığı,



Kıdem Aylığı,



Emeklilik Tazminatı (5434 sayılı Kanun ek Madde 70),



Memur maaş katsayısı,



Bunların dışında, 657 sayılı Kanun ve Kararnameler gereği görevde iken alınan ilave ödemeler, tazminatlar vb. gibi unsurlar hem emekli aylığında hem de emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz, bunlar görev maaşı ile sınırlı kalır.



Bu unsurlar esas alınarak SGK kesintileri yapılmaktadır.



Emekli Maaşı ve Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır? Konusuyla ilgili

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1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında olurlar. Bu durumdakilerin emeklilik aylığında esas alınması gereken kalemler de şunlardır.

Aylık,

Ek Gösterge,

Taban Aylığı,

Kıdem Aylığı,

Özel Hizmet Tazminatı (657 sayılı Kanun/Yan ödeme kararnamesi). Özel hizmet tazminatı olarak adlandırılan bu tutara ek, ilave ve bölgesel tazminatlar dahil edilmemektedir.

Bu unsurlar esas alınarak SGK primleri kesilmektedir.



Sonuç bağlamında:



5510sayılı Kanuna göre hesaplanan emekli aylıklarında prime esas kazançlar önemli olmaktadır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanun ve Kararnamelere göre verilen özel hizmet aylığı, tazminat vb. tutarlar ile, SGK kesintilerine esas alınan yukarıda belirttiğimiz unsurların artması da görev aylıklarının artması anlamına geleceğinden, emekli aylık tutarlarının da artmasını sağlayacaktır.



5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan emekli aylıklarında ek, ilave ve bölgesel tazminatlar dışında kalan net özel hizmet aylığı, yani görev aylıklarının hesaplamalarda dikkate alınmakta olduğunu değerlendirmekteyiz.

