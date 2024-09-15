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Karatepe: Ritmi Kaybettik Ama Disiplinle Kazandık!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. 69. dakikada Moussa Djitte'nin golüyle kazanan Gençlerbirliği, puanını 8'e yükseltti. Erzurumspor FK ise haftayı 6 puanla tamamladı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karatepe, milli aradan sonra galibiyetle dönmenin önemine değinirken, oyuncularının performansını ve taktik disiplinlerini övdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 22:53, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:09
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Karatepe: Ritmi Kaybettik Ama Disiplinle Kazandık!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Moussa Djitte attı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 6 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, 1-0 kazanılan Erzurumspor FK maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karatepe, milli aradan sonra galibiyetle dönmenin önemine değinirken, oyuncularının performansını ve taktik disiplinlerini övdü.

"3 Puan Bizim İçin Çok Önemliydi"

Karatepe, Erzurumspor FK'nın takım kadrosunu koruyarak, istikrarını devam ettiren bir ekip olduğunu belirtti ve maça dair öngörülerini paylaştı. Rakibin maçı soğutma ve yavaşlatma taktiği uyguladığını ifade eden Karatepe, bu durumun zaman zaman takımın ritmini düşürdüğünü ancak genel anlamda oyuncularının taktik disiplini ve savunmadaki başarıları sayesinde galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

"Transferlerde Dengeyi Korumak Önemliydi"

Takıma yeni katılan oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Karatepe, transfer sürecinde yardımcı ekibiyle birlikte 400-500 futbolcuyu izlediklerini ve bütçe ile takım yapısına uygun transferler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Transferlerin dengeli olması gerektiğini vurgulayan Karatepe, birkaç oyuncu daha alınabileceğini ancak mevcut dengeyi bozmamak adına dikkatli davrandıklarını söyledi.

Hakan Kutlu'dan hakem çıkışı!

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımının iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonuca ulaşamadıklarını ifade etti. İlk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını, ön alanda baskı kurarak pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları gole çeviremediklerini belirtti. İkinci yarıda yaptıkları oyuncu değişikliklerinden istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen Kutlu, şanssız bir gol yediklerini ve karşılaşmayı bu şekilde kaybettiklerini dile getirdi.

Takımın yeni transferlerle güçlendiğini vurgulayan Hakan Kutlu, uyum sürecine ihtiyaçları olduğunu ve taraftarlardan sabırlı olmalarını beklediğini belirtti. Kutlu, takımın bu geçiş sürecini atlattığında çok daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Ayrıca maçta verilmediğini düşündükleri net bir penaltı pozisyonuna da dikkat çeken Kutlu, hakem Ümit Öztürk'ün Gençlerbirliği camiasına yakın biri olduğunu öne sürerek, hakem atamalarında daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. VAR hakemi Emre Kargın'la ilgili de eleştirilerde bulunan Kutlu, penaltı bekledikleri pozisyonun göz ardı edilip edilmediğini merak ettiğini söyledi.

Zekeriya ELTİMUR

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