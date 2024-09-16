Genç Sağlık Sendikası Şehit çocuklarını unutmadı
Şehit eşleri ve çocuklarını genel merkezinde ağırlayan Genç Sağlık Sendikası duyarlılığı ile bir kez daha takdir topladı.
Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya,
Genç Sağlık Sendikası Genel Merkezinde şehit eşleri ve çocukları için özel bir
program düzenledi
Genel başkan Kaya ve beraberindeki yönetim heyeti ile birlikte şehit çocuklarıyla
oyunlar oynandı hediyeler takdim edildi.
Genel Başkan Kaya, şehit çocuklarımızın her daim yanlarında olduklarını ve
bundan sonraki eğitim hayatları boyunca desteklerinin sürdüreceğini ifade etti.
Başkan Kaya, sosyal medya aracılığıyla ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda sözlerine şu ifadeler ile devam etti: "Bugün Genel Merkezimizde Vatan savunmasında Şehit olan Kahramanlarımızın eşlerini ve çocuklarını misafir
ettik. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ile oyunlar oynadık, güzelce vakit
geçirdik. Bundan sonraki yaşamlarında da yanlarında olmaya devam edeceğiz.
Bu vatan kimin derlerse .
Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir..."