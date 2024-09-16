Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı

Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Faizsiz 45.000 TL Fırsatı!
Faizsiz 45.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!
Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Alınan son bilgilere göre; bugün 5 bölgemizde, özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2-6 derece düşecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 10:38, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:39
Yazdır
Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık iç kesimlerde düşecek

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İllerimizde hava durumu nasıl olacak?

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durum ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, sabahın ilk saatlerinde yağış bekleniyor (00.00-06.00)

İSTANBUL: 27, Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu

BURSA: 28, Parçalı bulutlu ve açık

EDİRNE: 27, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR: 25, Az bulutlu

MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 28, Az bulutlu

ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT: 25, Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 29, Şiddetli sağanak yağışlı; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 28, Sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 29, Yağışlı, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 28, Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 23, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber