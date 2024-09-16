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Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın X hesabından 3 bakanlığı etiketleyerek okullardaki personel yetersizliğine çözüm bulunmasına yönelik bir çağrıda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 10:43, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:51
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Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okulların personel ihtiyacı karşılama konusunda büyük eksikler olduğunu belirtti.

Yalçın konunun çözüme kavuştulması için MEB, Hazine ve Çalışma Bakanlığı'nın gerekli adımları atması gerektiğini hatırlattı.

Yalçın'dan personel ihtiyacı açıklaması

İşgücü Uyum Programı Uygulamasında yeterli başvurunun olmadığını hatırlatan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Sosyal güvencesiz çalışma biçimi rağbet görmemiş, okullar ise personel sorununa kendileri çözüm bulamamıştır.' ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Okulların Personel İhtiyacı En Önemli Gündem Olmalıdır...İUP'un iş güvencesinden yoksun, adil ve yeterli gelir getirmeyen, sosyal güvencesiz bir çalışma biçimi olması nedeniyle rağbet görmemesi okulları sıkıntıya sokmuştur. Okullarda ilk hafta zor geçmiş ve hafta sonu bazı idareciler sınıf temizliğini kendileri yapmıştır. İşgücü Uyum Programı uygulamasına şimdiye kadar yeterli oranda başvuru olmamış, sosyal güvencesiz çalışma biçimi rağbet görmemiş, okullar ise personel sorununa kendileri çözüm bulamamıştır. Okulların personel ihtiyaçlarının karşılanmasında işlevsel bir yol bulunma zorunluluğu şu an için en acil konudur. Bir an önce çözüm üretilmelidir.

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