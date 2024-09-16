Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 17:40, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9240
|33,9250
|33,9870
|33,9880
|Avro
|37,6250
|37,6260
|37,8560
|37,8570
|Sterlin
|44,5820
|44,5930
|44,8680
|44,8770
|İsviçre frangı
|40,1000
|40,1150
|40,2350
|40,2420
|ANKARA
|ABD doları
|33,8940
|33,9740
|33,9570
|34,0370
|Avro
|37,5850
|37,6650
|37,8160
|37,8960
|Sterlin
|44,5220
|44,7320
|44,8080
|45,0180