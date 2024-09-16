Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9240 33,9250 33,9870 33,9880 Avro 37,6250 37,6260 37,8560 37,8570 Sterlin 44,5820 44,5930 44,8680 44,8770 İsviçre frangı 40,1000 40,1150 40,2350 40,2420 ANKARA ABD doları 33,8940 33,9740 33,9570 34,0370 Avro 37,5850 37,6650 37,8160 37,8960 Sterlin 44,5220 44,7320 44,8080 45,0180