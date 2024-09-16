Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Miss Turkey 2024 bitti ancak eleştiriler bitmedi...

Yarışmaya katılan ve Koç Üniversitesi Tıp mezunu olan İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisi oldu.

Ancak sosyal medyada beğenilmeyen Bilgen, seçildiği günden bu yana eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi.

Yapılan olumsuz yorumları önemsemediğinin altını çizen Bilgen'in, yoluna doktor olarak devam etmek istediği öğrenildi.

Annesini kanserden kaybeden ve bu nedenden dolayı kanser üzerine araştırmalar yapan Bilgen, Bingöl'de görev yapacak.

BİNGÖL YAYLADERE İLÇESİNE ATANDI

"Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim ünvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım.

Bu benim ilk ünvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik ünvanının birleştirilmesi güzel bir bütün.

" diyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki genç doktor, Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

NEDEN BİRİNCİ SEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI

"Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu bir güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor.

Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bir bütün. Hepsi bir araya gelir, bir karakter oluşturur."

diyen Bilgen, seçilmesinde estetiksiz olmasının önemi olduğunu söyledi.