Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Faizsiz 45.000 TL Fırsatı!
Faizsiz 45.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!
Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'e atandı. Bilgen'in yarışmada aldığı ünvana rağmen doktor olarak hayatına devam etmek istediği öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 11:08, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:10
Yazdır
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Miss Turkey 2024 bitti ancak eleştiriler bitmedi...

Yarışmaya katılan ve Koç Üniversitesi Tıp mezunu olan İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisi oldu.

Ancak sosyal medyada beğenilmeyen Bilgen, seçildiği günden bu yana eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi.

Yapılan olumsuz yorumları önemsemediğinin altını çizen Bilgen'in, yoluna doktor olarak devam etmek istediği öğrenildi.

Annesini kanserden kaybeden ve bu nedenden dolayı kanser üzerine araştırmalar yapan Bilgen, Bingöl'de görev yapacak.

BİNGÖL YAYLADERE İLÇESİNE ATANDI

"Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim ünvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım.

Bu benim ilk ünvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik ünvanının birleştirilmesi güzel bir bütün.

" diyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki genç doktor, Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

NEDEN BİRİNCİ SEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI

"Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu bir güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor.

Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bir bütün. Hepsi bir araya gelir, bir karakter oluşturur."

diyen Bilgen, seçilmesinde estetiksiz olmasının önemi olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber