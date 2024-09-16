Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Ağustos ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı.

Buna göre bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi. Temmuzda açık 96,8 milyar TL olmuştu. Ocak-ağustos döneminde toplam açık ise 973,6 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılana açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 226,6 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 253 milyar TL ve bütçe açığı 973,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 5 trilyon 462,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 209,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 383 milyar 384 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 973 milyar 554 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 16 milyar 716 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 209 milyar 545 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 6 trilyon 226 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 764 milyar 8 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 5 trilyon 462 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,1 oranında artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,2 oranında artarak 5 trilyon 462 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 5 trilyon 253 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 4 trilyon 401 milyar 815 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 709 milyar 813 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 998 milyar 719 milyon TL iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,2 oranında artarak 5 trilyon 253 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,6 oranında artarak 4 trilyon 401 milyar 815 milyon TL olmuştur."