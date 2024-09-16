Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre Borsa İstanbul'daki dalgalı seyir ile TL mevduat faizinden istediği oranları bulamayan yatırımcı yönünü yatırım fonlarına özellikle de para piyasası fonlarına kırdı. TEFAS verilerine göre sadece 8 ayda para piyasası fonlarına giren para 632 milyar liraya ulaştı yılsonuna göre yüzde 428,5 artış gerçekleşti. Yılsonunda sadece 75 para piyasası fonu varken ağustos sonunda bu rakam 81'e fon adeti ise 752 milyon 120,88'den 2 trilyon 223 milyona fırladı. Yılbaşından itibaren yüzde 39 getirisiyle en çok kazandıran fon olan para piyasası fonları yıllıkta ise yüzde 55,12 kazandırdı yatırımcısına.

Sıkı para politikası sonrasında yükselen faizler yatırımcının da TL'ye ağırlık vermesini sağlarken başta kur korumalı mevduat olmak üzere dövizden de çözülme yaşandı. TL mevduat faizine alternatif ve daha yüksek bir getiri sunan para piyasası fonları ise bu süreçte en gözde yatırım araçlarından biri oldu. Düşük riskli olarak yatırımcısına aylık yüzde 4 üzerinde getiri sağlayan para piyasası fonları yılbaşından bu yana milyarlarca lirayı kendine çekti.

Portföy büyüklüğü yüzde 428,5 arttı

TEFAS verilerine göre Aralık 2023 sonunda para piyasası fonlarında 147 milyar 475,87 milyon lira portföy değerine sahipti. Bu yıl ağustos sonunda ise bu rakam 779 milyar 400,25 milyon liraya fırladı. Yani sadece 8 ayda para piyasası fonlarına giren para 632 milyar lirayı aştı, yüzde 428,5'lik büyüme gerçekleşti. Geçen yıl ağustosta da para piyasası fonlarının porftöy büyüklüğü 135 milyar 694,5 milyon lira seviyesindeydi. Geçen yıl ağustostan yılsonuna çok belirgin bir büyüme olmasa da bu yıl para piyasası fonları için tam bir büyüme yılı olarak öne çıktı.

Yatırımcılar kadar kurumlar da para piyasası fonlarına ağırlık verdi. Para piyasası fon sayısı geçen yıl ağustosa göre ve yılsonuna göre arttı. Özellikle fon adetlerindeki artış çok daha belirgin oldu. Geçen yıl ağustosta para piyasası fonları adeti 781.68 milyon iken yılsonunda 752.12 milyon adete geldi, ağustos sonunda ise bu rakam 2 trilyon 223 milyon liraya yükseldi. Böylece para piyasası fonlarında adet sayısında da yılsonuna göre artış yüzde 195,6 oldu.

Bu yıl en çok getiri para piyasası fonlarında

Para piyasası fonlarının getirisi de bu yılın ilk 8 ayında en çok kazandıran yatırım fonu olma özelliğine sahip. Yine TEFAS verilerine göre para piyasası fonları bu yılın ilk 8 ayında yılsonuna göre yatırımcısına yüzde 39 getiri sağladı. TEFAS'taki verilere göre para piyasası fonları arasında getiri bakımından yüzde 40,43 ile Nurol Portföy para piyasası, yüzde 40,09 ile Ak Portföy üçüncü para piyasası fonu ve yüzde 39,94 ile İş Portföy ikinci para piyasası fonu ilk üç sırayı paylaştı. 1 yıllık gelişimde ise para piyasası fonları yüzde 66 getiri sağlayan kıymetli madenler fonlarının ardından ikinci sırada yer aldı. Para piyasası fonları son 1 yılda yüzde 55,12 getiri sağlarken yatırımcısına bu dönemde de yüzde 57,52 getirisiyle Nurol Portföy para piyasası fonu, yüzde 57,4 ile Rota Portföy para piyasası fonu ve yüzde 57,2 ile Neo Portföy para piyasası fonu ilk üç sırada yer aldı.

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen fonlar dışında yer alan yatırım fonlarında 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 arasında sıfır stopaj oranı uygulandı. Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan sıfır stopaj oranı 1 Mayıs itibarıyla yüzde 7,5'e çıkarılarak mevduata eşitlense de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 31 Ekim'e uzayan istisna, yüzde 2,5'lik maliyet avantajı sağlıyor. Bu stopaj değişimi de yatırım fonlarına olan ilgiyi azaltmadı özellikle para piyasası fonlarına ilgi artarak devam ediyor.

Uzmanlara göre bu yılın gözdesi para piyasası fonlarına bu yıl ilgisinin sürmesi muhtemel. Gelecek yıl içinse enflasyondaki düşüş eğilimine paralel hisse senedi fonları yeniden ön plana çıkabilir.

Yatırım fonlarını da milyonerler büyüttü

Fonlara olan ilgi sadece para piyasası fonlarından ibaret değil. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 13 Eylül itibariyle yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 3.81 trilyon lirayı, yatırımcı sayısı da 5 milyon 296 bin 906'yı aştı. Geçen yıl sonunda yatırım fonlarında portföy büyüklüğü 1.77 trilyon lira, yatırımcı sayısı da 4.35 milyon idi. Geçen 8.5 ayda portföy büyüklüğü yüzde 115,23, yatırımcı sayısı yüzde 22 artış gösterdi. Yatırım fonları bu gelişmeyi aslında 10 milyon lira ve üzeri portföy büyüklüğüne sahip yatırımcıya borçlu. Yılsonunda 10 milyon üzeri portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı 16 bin 740, portföy büyüklüğü 1 trilyon 320 milyar 480 milyon lira iken ağustos sonunda yatırımcı sayısı 37 bin 387'ye, portföy büyüklüğü ise 2 trilyon 569 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Yani 8 ayda 10 milyon lira ve üzeri portföy büyüklüğüne sahip yatırımcıların sayısı yüzde 123,34, portföyleri ise yüzde 94,6 artış gösterdi. Yine 5-10 milyon lira portföy büyüklüğüne sahip yatırımcıların da sayısı yılsonundaki 16 bin 591'den 38 bin 197'ye, portföyleri 115.5 milyar liradan, 265 milyar liraya çıktı. 1-5 milyon lira arası portföy büyüklüğüne sahip fon yatırımcılarının sayısı yılsonundaki 100 bin 859'dan 213 bin 348'e, portföyleri ise 216.37 milyar liradan 496 milyar liraya fırladı. Milyonerler hem finansal piyasalarda yatırım fonlarının büyümesini sağladı hem de yatırım fonlarındaki getiri sayesinde portföylerini büyütmeyi başardı.