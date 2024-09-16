6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz" mesajını paylaştı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

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