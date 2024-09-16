Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık

Bilal Erdoğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek, EYT konusunda düşüncelerini paylaştı.

#BilalErdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (#EYT) düzenlemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.



🗣️ "EYT büyük bir felaketti" diyen Erdoğan, bu sistemin gençleri ve kamu maliyesini olumsuz etkilediğini belirtti.

👇https://t.co/jnENr1b9k1 pic.twitter.com/mw9Fw8c6z9 MemurlarNet (@memurlarnet) September 16, 2024

"EYT kandırmaca oldu"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan EYT'nin yanlış olduğunu savunarak,

"EYT propagandası yapanlar gençleri kandırdı. 'EYT çıksın, gençler iş bulacak' dediler ama öyle bir şey olmadı. Gençler bu konuda ses çıkarmadı, sosyal medyada EYT karşıtı bir hareket görmedik. Ben bile karşı olmama rağmen EYT'ye hak kazandım. Kim ödeyecek bu erken emeklilerin maaşlarını? Gençler ödeyecek."

dedi.

'Popülizmle EYT gerçekleşti'

Erdoğan, EYT düzenlemesinin siyasetin popülizme zorlanması sonucu hayata geçirildiğini belirtti ve

"42-45 yaşında emekli olanlar var, bu kişilerin maaşlarını ölene kadar sizler ödeyeceksiniz. EYT yanlış bir uygulamaydı ve gençler bu konuda daha bilinçli olmalıydı."

ifadelerini kullandı. Erdoğan, alternatif bir emeklilik sistemi düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

'Daha çok çalışmayı teşvik etmeliyiz'

"Çalışmadan hayat sürdürmek en güzel yaşam mıdır?"

diye soran Erdoğan, gençlere daha üretken ve faydalı bir hayat yaşamayı teşvik etti

. "Boşa geçen değil, çevremize ve ülkemize katkı sağlayan hayatlar yaşamalıyız. Kendini değerli hissettiren şey çalışmak ve üretmektir."

şeklinde konuştu.

'Dünya liderinin oğlu olmak zor'

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Zorlukları var. İnsanlar duydukları her şeye inanıyor, 'Bilal Erdoğan'ın ormanı var' diyorlar. Bu algılarla yaşamak zor. Ancak içten birkaç kişiye bile doğru bir motivasyon verebilirsem, mutlu olurum."

Bilal Erdoğan'ın konuşmaları, EYT tartışmaları ve gençler arasında büyük yankı uyandırdı.