Dışardan pasta yiyen 6 ilkokul öğrencisi hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ilkokul öğrencileri dışardan aldıkları pastayı yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 13:38, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:39
İbni Sina İlkokulu'nda dışarıdan aldıkları pastayı tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.
Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.