İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Sultangazi'de hurda toplayan bir kişi, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu görünceü büyük bir telaşla durumu ekiplere bildirdi.

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