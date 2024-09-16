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Türkiye, SİHA pazarında dünya lideri!

Türkiye, silahlı insansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisi oldu. Pazarın önemli bir oyuncusu olarak görülen Çin, Türkiye'nin gerisinde kaldı. Dünyadaki satışların yüzde 65'ini Türkiye karşıladı. İHA ve SİHA'lara yönelik ilgi Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra arttı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 15:15, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:15
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Türkiye, SİHA pazarında dünya lideri!

İnsansız hava aracı (İHA) pazarında 2014'te zirvede olan Çin, 2021'de Türkiye'nin gerisinde kaldı. Türkiye, silahlı İHA'ların teslimat süreleri ve başarısıyla lider konuma çıktı.

Türkiye, son yıllarda İHA ve SİHA üretiminde önemli yol katederek dünyada adından sıkça söz ettirdi. Bayraktar TB2 ve ANKA gibi SİHA'larla yapılan operasyonlar başarılı oldu. Birçok ülke Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.

TÜRKİYE, ÇİN'İ SOLLADI

ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun raporunda göre, son 10 yılda askeri drone satışlarında muazzam bir artış görüldü.

2022'de 6 yeni ülke askeri drone satın aldı ve bunların hepsi Türkiye'den silahlı Bayraktar TB2 drone'lardı.

Çin'in drone satışları 2014'te zirveye ulaştı ve 2021'de Türkiye, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı.

Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarından gelen iyi basın ve Türkiye'nin teslimat için kısa zaman çizelgeleri, Türkiye'yi askeri drone pazarının zirvesine taşıdı.

Daha büyük, daha pahalı, yeniden kullanılabilir askeri sınıf drone'lar erken dönem drone pazarına hakim olsa da, dolaşan mühimmatların (kamikaze drone'lar) satışı hızlandı ve muhtemelen büyümeye devam edecek.

SATIŞLARIN YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'DEN

Rapora göre, Çin ve Türkiye'nin askeri drone pazarına girmesi, küresel SİHA transferlerinin sayısını önemli ölçüde artırdı.

Temmuz 2020'de MTCR Kategori I'i yeniden yorumladıktan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri SİHA'larını nadiren ihraç etti.

2018'den bu yana Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, 40 farklı ülkeye toplam 69 SİHA satışı gerçekleştirdi.

Türkiye satışların yüzde 65'ini gerçekleştirdi ve Çin bir diğer yüzde 26'sını oluştururken, Amerika Birleşik Devletleri yalnızca yüzde 8 sağladı.

DÖNÜM NOKTASI DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

Silahsız insansız hava araçları her yerde bulunurken, silahlı insansız hava araçlarının ve dolaşma mühimmatlarının transferindeki artış son yıllarda küresel yayılmayı yönlendirdi.

Teknolojinin 1980'lerin sonlarında tanıtılmasına rağmen, dolaşma mühimmatları ancak Azerbaycan'ın 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda bu silahları başarılı bir şekilde kullanmasından sonra önemli bir uluslararası ilgi kazandı.

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