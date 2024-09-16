Dışişleri: Almanya'daki yangında 2 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Eberswalde şehrinde çıkan bir yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir."