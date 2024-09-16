Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.44'te merkez üssü Pülümür olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili birimler tarafından sahada tarama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlara şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.