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Narin'i ölümüyle ilgili tutuklanan kişiyle aynı ismi taşımamak için mahkemeye başvurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan Nevzat Bahtiyar'la aynı ismi taşımamak için isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 17:44, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:44
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Narin'i ölümüyle ilgili tutuklanan kişiyle aynı ismi taşımamak için mahkemeye başvurdu

Turgutlu'da inşaat işçiliği yapan 54 yaşındaki Nevzat Temel, Turgutlu Adliyesine isim değişikliği talebini içeren dilekçesini verdi.

Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Temel, Narin Güran'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Güran'ın cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımak istemediğini ifade eden Temel, "Diyarbakır'da yaşanan Narin olayından dolayı, o çocuğa eziyet çektiren, cenazesini taşıyan Nevzat ile aynı ismi paylaştığımdan dolayı mahkemeye başvurdum, ismimi değiştirmek için. Bu kişiyle aynı ismi taşımak ne bana ne de kişiliğime yakışır. İsmimi 'Barış' olarak değiştireceğim, dünyaya barış gelsin diye." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, adliyeye sevk edilmişti. Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

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