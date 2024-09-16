Bakanlığa bağlı kuruluşlarda habersiz denetimler sürüyor

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.



Kuruluşlara beklenmedik ziyaretler gerçekleştiren İl Müdürü Sayın Cüneyd ÖZDEMİR ve ekipler genel durumunu yerinde inceliyor. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunarak daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.