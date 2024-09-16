Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Zam maili işinden etti, AYM tazminata hükmetti
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin evladı
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
YÖK'ten Sağlık'ta lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında duyuru
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
Erdoğan: Sosyal medya mecraları operasyon aygıtına dönüştü
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
'Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz'
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
Bilal Erdoğan'dan EYT açıklaması: Büyük bir felaketti, kandırıldık
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
DMM, 'Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiasını yalanladı
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Emeklilikte yığılma endişesine çözüm
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe açığı 973,6 milyar TL
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Yıldıray Oğur, Narin cinayetinde ezber bozacak mektubu paylaştı
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Bakan Uraloğlu: Kişisel verilerin çalındığı doğru değil
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Otomotiv üretiminde dikkat çeken düşüş
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 327 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'da tır ile servis çarpıştı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbahar trafiği yoğun
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Para faize gidiyor ancak konut fiyatı artacak
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Şikayet listesinde ilk sırada onlar var, isyan ettiren tablo...
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni proje alınmayacak
Türkiye SİHA pazarının lideri
Türkiye SİHA pazarının lideri
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı

Milli İstihbarat Akademisi, eğitim hayatına, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı ilk dersle başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 18:03, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:03
Yazdır
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Akademinin ilk dersini veren MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmanın önemini vurguladı. Kalın, istihbarat alanında kavramlar üretip literatür oluşturmanın ehemmiyetine dikkati çekerek, Akademinin misyonuna işaret etti.

Dünya ve ülke için yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade eden Kalın, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak. Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. İstihbarat çalışmalarında teori ve pratiği bir araya getirecek çalışmalar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda saha uzmanlarını yetiştirecek ve yeni çalışma alanlarının önünü açacaktır."

Akademinin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığını belirten Kalın, Türkiye'yi ve bölgeyi bu yeni dünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademinin, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkanı sunacağını kaydetti.

Kalın, yeni teknolojilerle birlikte hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin uluslararası ilişkiler, siyaset, strateji alanlarında birçok çalışanı bulunmasına rağmen doğrudan istihbarat alanında çalışan sayısının az olduğu değerlendirmesinde bulunan Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından yapılacak çalışmalar sayesinde bu alandaki eksikliğin kapatılacağını bildirdi.

Kalın, Akademinin, istihbarat alanında dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ederek dünyadaki gelişmeler karşısında değişim ve dönüşümlere yol gösterecek bir stratejik anlayışın kökleşmesini sağlayacağını, Türkiye'de nitelikli ve dünya ile etkileşime açık bir istihbarat topluluğu oluşturacağının aktararak, "Türkiye Ekseni' doğrultusunda yapılacak çalışmalar; Akademimizin ve ülkemizin istihbarat ve güvenlik alanında yeni imkan ve kabiliyetler edinmesine katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber