Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 18:05, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:05
Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Y.S'nin nefes alamadığını fark eden öğretmeni öğrenciyi sınıftan çıkardı.
İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ravza Aysu, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.
Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.