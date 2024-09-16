Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik "Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerekir. 19 kez değiştirildi. Tabiri caizse yamalı bir bohçaya döndü... İlk 4 madde ile bir tartışmamız yoktur. Daha önce de soruldu, sivil bir anayasa istiyoruz, darbe anayasasından kurtulmak ve milli iradeyi teşkil eden anayasa istiyoruz ama ilk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu değildir " dedi.