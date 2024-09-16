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Bursa'da yol verme kavgası: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 19:10, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:09
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Bursa'da yol verme kavgası: 1 ölü

Olay, saat 16.30 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Ali Çubuk (30) ile meydanda karşıya geçmeye çalışan başka bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz ismi belirlenemeyen sürücü, elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi arıyor.

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