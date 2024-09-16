Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.