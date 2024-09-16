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Bakan Şimşek yanıtladı: 2025'te enflasyon ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025 enflasyon hedefine ilişkin "2025 Haziran, Temmuz gibi, çok büyük ihtimalle 27 rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. Gelecek senenin sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi bir şekilde inanıyoruz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 21:52, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 21:55
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Bakan Şimşek yanıtladı: 2025'te enflasyon ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CNN Türk canlı yayınında ekonomiye dair merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin şu an en büyük problemi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulmasıdır. Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz. AK Parti daha önce bunu başardı.

90'lı yıllarda ortalama enflasyon 70'lerin üzerinde. Kolay değildi. Ama biz 2003 sonrasında enflasyonu tek haneye düşürdük ve orada tuttuk. Hain darbe girişime kadar.

2025'in ikinci yarısında rahatlama çok belirgin bir şekilde hissedilecek. Fiyatlardaki artış hızı zaten yavaşladı. Genelde hizmet enflasyonu kemikleşir, katılaşır ve onu indirmek daha çok zaman alır. Bakın çünkü geriden geliyor.

Örnek olarak kira. Kira hizmet enflasyonun içinde yani önemli bir kalem. Kiraları yönelik bir %25 uygulama yani üst limit getirilmişti. Bu kalktı. Şimdi neye bakarsanız bir önceki yılın enflasyonunu. Yani yeni kiralar yenilenirken son 12 aylık enflasyonu yazdırırsınız değil mi? Dolayısıyla hizmet enflasyonu daha katıdır ve daha yavaş düşer.

Gelecek sene haziran ve temmuzda yüzde 20 yansıyacak. Bundan dolayı zamana ihtiyacımız var. Yani fiyat artışlarındaki yavaşlama hissedilir derecede.

2025'TE ENFLASYON NE OLACAK?

2025 Haziran, Temmuz gibi, çok büyük ihtimalle 27 rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. Perspektif vermek için söylüyorum. Yılın sonunda da bizim hedefimiz,

Merkez Bankası'nın bandının üstü değiştirmezlerse yüzde 21. Ama biz, yüzde 17 istiyoruz. Gelecek senenin sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi bir şekilde inanıyoruz. Tabii 2025'in sonunda.

Biz samimiyiz bu konuda. 2025'in ikinci yarısında çok belirgin bir düşüş olacak hissedilecek.

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