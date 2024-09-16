Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması

Birkaç gündür Avrupa Komisyonu'nun sayfasında yer alan Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 Mart ayından önceki ürünlere ilişkin toplatma kararına ilişkin iddialar sosyal medyada tartışılıyor. Konuyla ilgili ilk açıklama dün Eyüp Sabri Tuncer tarafından sosyal medya hesaplarından yapıldı. Açıklamada firmanın tüm ürünleriyle ilgili herhangi bir geri çağırma kararı olmadığı belirtilmişti.

Yeni açıklama: Enteresan bir süreç yaşıyoruz

Bugün cnbce.com'un ulaştığı Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:

"Avrupa'da da daha önce hiç uygulanmamış enteresan bir süreç yaşıyoruz. Konuya ilişkin belgeler de yavaş yavaş elimize ulaşmaya başladı. Aslında biz Avrupa Birliği'nde bu konularla ilgili sorumlu bir şirketle çalışıyoruz. O şirkete ne bir ihtar gelmiş, ne de imha talebinde bulunulmuş. Almanya'daki distribütörümüze de böyle bir bilgi gelmemiş. Dolayısıyla kimseyle irtibat sağlanmadan doğrudan bir toplatma kararı yayınına çıkılmış. Karara ve hafta sonu nedeniyle yeni elimize ulaşan belgelere de baktığımızda toplatma kararı Mart 2022'den önceki ürünlerle ilgili.

"Bahsi geçen ürünler zaten vitrine çıkması olası olmayan ürünler"

Fakat biz toplatma kararı alınan ürünlerin fotoğraflarına baktığımızda logodan anlıyoruz ki bu ürünler 2022'den de önce 2021'den önce üretilmiş ürünler. Yani son kullanma tarihi geçmiş ve vitrine çıkması olası olmayan ürünler. Distribütör firmanın deposunun bir köşesinde unutulmuş. Normalde önce bu konuyla ilgili distribütör firmaya veya bizimle ilişkili olan sorumlu firmaya bir uyarı verip imha ettirmeleri gerekirdi. Fakat bunu yapmadan kararı doğrudan yayına çıkmışlar.

Bahsi geçen ürünler varsa zaten gümrüklerden geçme imkanı da olmaz

Biz satışa sunacağımızı ürünlerle ilgili öncelikle bir sağlık sertifikası düzenleriz. Eğer bu üründe bahsi geçen ürünler varsa zaten gümrüklerden geçme imkanı da olmaz. Bu da bu ürünlerin bahsi geçen maddenin kullanılmaması gerektiğine işaret eden çalışma yapılmadan önce zaten o ülkeye ihraç edildiğini gösteriyor.

"Mevcut ürünlerimizle ilgili bir karar yok, Amazon'un duyurusu çok yanlış"

Mevcutta vitrinde olan ürünlerimizle ilgili ise AB'de herhangi bir yasak veya toplatma kararı da yok. Buna karşılık Amazon'un açıklamasını çok çok yanlış buluyoruz. yayınlanan kararda toplatma kararının hangi tarihli ürünler için olduğu net bir şekilde belirtilmiş. Buna rağmen sanki tüm ürünler içinmiş gibi bir duyuruyu doğru bulmadık. Öte yandan da Amazon'un geri çağırma duyurusuna rağmen diğer taraftan ürünlerimizin satışına da devam ettiğini görüyoruz.

Bu madde bizde artık kullanılan bir madde de değil

Biz ürünlerimizi 74 ülkeye satıyoruz ve Türkiye'ye döviz getiriyoruz. Hiçbir problem de yaşamıyoruz. Zaten kullanılan maddeyle ilgili çalışma da sadece Avrupa Birliği'nde yansıma bulan bir çalışma. Bu madde ABD'de yasak değil, Rusya'da, Çin'de, Hong Kong'ta veya Singapur'da da yasak değil. Kaldı ki bu madde bizde artık kullanılan bir madde de değil.

Sorun olsaydı ürünlerimizin Türkiye'de de satılması mümkün olmazdı

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Eğer aldığımız sağlık sertifikalarında sorun olsaydı ürünlerimizin Türkiye'de de satılması mümkün olmazdı."

Toplatma kararı neye dayanıyor?

Öte yandan Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 Mart ayı öncesindeki bazı ürünleriyle ilgili alınan toplatma kararında gerekçe gösterilen madde olarak kozmetik ürünlerinde yasak olan 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit (BMHCA) gösteriliyor. BMHCA'nın üreme sistemine zarar verebileceği, doğmamış çocuğun sağlığına zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine neden olabileceği belirtiliyor.

Dünya devleri de listede

Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu duyuruları yayınladığı "Safety Gate Alerts" sayfasında yer alan bilgilere göre dünyanın bazı diğer dev markaları da halen aynı maddeye ürünlerinde yer verdiği için toplatma kararı ile karşı karşıya. Bu firmalar arasında ABD'li, Alman, İtalyan ve Fransız kozmetik devlerinin bazı çok bilinen parfüm, deodorant, traş kremi, makyaj temizleme mendili, saç spreyleri, likit el sabunları, vücut losyonları, güneş koruyucuları ve şampuanları da yer alıyor.