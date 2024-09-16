Artvin'de heyelan ve taşkın: Sanayi sitesi ve yurt tedbir amaçlı boşaltıldı

Artvin'in kıyı kesimlerinde öğlenden sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski teşkil eden Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde çay toplarken yağışlara bağlı olarak derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Vali Ünsal bölgede incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sağanak yağıştan etkilenen Arhavi ve Hopa ilçelerine giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Kapisre Deresi'nde muhtemel ani taşkınları önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ünsal, ilçenin genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Vali Ünsal, "İlimiz genelinde ve Arhavi ilçemizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Muhtemel yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.

Öte yandan, Arhavi ve Hopa Kaymakamlık binalarında kriz merkezi oluşturuldu. Vali Ünsal, kriz merkezlerinde durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ünsal, ardından sağanak yağıştan etkilenen esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.