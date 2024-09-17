Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde, 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Artvin ve Rize için "turuncu", Trabzon içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrediyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey, Sivas'ın güney, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 28°C

Batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 19°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 19°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık