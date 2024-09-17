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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 868 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 868 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 16:45, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:46
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 868 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 855 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 868 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 868 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 848 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 998 milyon 810 bin 408,75 lira, işlem miktarı ise 351,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 122 milyon 123 bin 984,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.848.000,002.612,10
En Düşük2.855.000,002.560,00
En Yüksek2.868.000,002.620,00
Kapanış2.868.000,002.620,00
Ağırlıklı Ortalama2.858.266,672.603,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)998.810.408,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)351,23
Toplam İşlem Adedi33

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