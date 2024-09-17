Kırımızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "GÜRZ-14" operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; 1'i kırmızı, 1'i gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği,

4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.

Operasyon esnasında 2 güvenlik korucusu yaralandı.