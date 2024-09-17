Kırımızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "GÜRZ-14" operasyonu gerçekleştirildi.
Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; 1'i kırmızı, 1'i gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği,
4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.
Operasyon esnasında 2 güvenlik korucusu yaralandı.