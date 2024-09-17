Dolar yeniden 34 TL'nin üstünde
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 17:57, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9870
|33,9880
|34,0630
|34,0640
|Avro
|37,8560
|37,8570
|37,9400
|37,9410
|Sterlin
|44,8680
|44,8770
|44,9540
|44,9840
|İsviçre frangı
|40,2350
|40,2420
|40,2240
|40,2270
|ANKARA
|ABD doları
|33,9570
|34,0370
|34,0330
|34,1130
|Avro
|37,8160
|37,8960
|37,9000
|37,9800
|Sterlin
|44,8080
|45,0180
|44,8940
|45,1040