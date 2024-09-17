Dolar yeniden 34 TL'nin üstünde

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9870 33,9880 34,0630 34,0640 Avro 37,8560 37,8570 37,9400 37,9410 Sterlin 44,8680 44,8770 44,9540 44,9840 İsviçre frangı 40,2350 40,2420 40,2240 40,2270 ANKARA ABD doları 33,9570 34,0370 34,0330 34,1130 Avro 37,8160 37,8960 37,9000 37,9800 Sterlin 44,8080 45,0180 44,8940 45,1040