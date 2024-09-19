5510 kapsamında hangi memurlar emeklilik hakkını kazanmıştır?

Ziyaretçi sorusu; Tıklayınız adresimizde 5434 kapsamında olan memurlar için değerlendirmesini yaptığımız 2024 yılı yerine 2025 yılında emekli olmak memur emekli aylığını düşürür mü? Konulu yazımıza ziyaretçimiz tarafından "bu açıklamalar 2008 öncesi memur olan 5434 sayılı yasaya tabi olanlar için, ekim 2008 sonrası memur olanlar içinde açıklama yapar mısınız zira onlar 5434 sayılı yasaya değil 5510 sayılı yasaya tabi." Sorusu üzerine değerlendirmelerimizi 5510 kapsamında olan memurlar için de yapmaktayız.

Detaylar/Değerlendirmeler:



Tıklayınız adresimizde yayımladığımız değerlendirmelerde 5434 kapsamında olan memurların 2024 yılı yerine 2025 yılında emekli olmaları halinde aylıkların düşüp düşmeyeceği konusunu yapmıştık.

Bu defa 5510 kapsamında olan memurlar için konuyu değerlendirmekteyiz.



1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa memurluğa başlamış olanlar tamamıyla 5510 kapsamında memur sayılırlar. Bu durumda olanlardan 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, sözleşmeli personel olarak geçen sürelerine göre de 5434 ve 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.



1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmamakla birlikte 657/4 B kapsamında sözleşmeli, işçi veya esnaflık hizmetleri bulunanlar olmaktadır. Özellikle, sözleşmeli olarak çalışmakta iken 2011 yılında 632 sayılı KHK ile 20143 yılında 6495 sayılı Kanunla ve 2023 yılında 7433 sayılı Kanunla isteyenler memur kadrosuna geçmiş bulunmaktadır (Bu durumda olanlar henüz son 7 yıl hizmet kuralını yerine getirmeyen memurlardır). Dolayısıyla da bugün için 5510 kapsamında memur statüsünden emekli olacaklar çoğunlukta olmaktadır.



1 Ekim 2008 tarihinden sonra Memur kadrosuna geçmiş ancak bu tarihten önce 4/B sözleşmeli olan, işçilik, esnaflık süreleri olanlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan sadece emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları olarak 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır.



8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf olarak çalışmaya başlamış ve bu tarihten sonra memur olanlardan kadın 20, erkek 25 yıl hizmetini tamamladığında EYT kapsamında yaş şartı hariç emeklilik şartlarını yerine getirmiş olurlar.



8 Eylül 1999 tarihinden sonra işçi, esnaf olarak ilk defa çalışmaya başlamış olmaları halinde ise olanlardan kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de hizmet sürelerinin 25 yıl olması gerekmektedir.



Dolayısıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce her ne kadar memurluk hizmetleri olmasa da, sözleşmeli, işçi, esnaf olarak çalışmaları olup bu tarihten sonra memur olanlardan bugün için 20 veya 25 yılını tamamlamış personel bulunmakta, dolayısıyla bunlardan memurluk hizmetleri de 1260 gün ve daha fazla olacağından memur statüsünden emeklilik şartlarını yerine getirmiş olacaklardır.



Peki, bugün için memur statüsünden emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanlar var mıdır?



Yukarıda açıkladığımız üzere bugün için memur statüsünden emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanlar bulunmaktadır.



Gerek işçi, esnaflık hizmeti olup, gerekse de 657/4 B kapsamında sözleşmeli olarak çalışmaları olanlardan bu şekilde geçen hizmetleri fazla olanlar ve son 7 yıl hizmet kuralı içerisinde de memurluğa geçtikten sonra bu şartı da yerine getirenler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda olanlardan (gerek yaş şartı hariç 20 veya 25 yılı veya 58 ve 60 yaş ile birlikte 25 hizmet yılını tamamlayanlar) emekli olmaları halinde emekli aylıkları ORTALAMA AYLIK KAZANÇ X AYLIK BAĞLAMA ORANI formülü ile hesaplanacaktır. Yani dönemsel olarak (2000 yılına kadar ayrı, 2000-2008 arası ayrı, 2008 sonrası ayrı şekilde) aylıklar hesaplanır ve son olarak da AYLIK= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı formulü ile hesaplanan bir aylık sistemine dahil olurlar. Bu şekilde hesaplamada kısaca her yıla ait gelişme hızı, yıllık enflasyon (TÜFE) oranları esas alınarak güncellemeler yapılmak suretiyle bağlanacak olan aylık bağlama sistemi uygulanır. Dolayısıyla da 5434 kapsamındakiler gibi görev ünvanları, ek göstergeleri, derece ve kademeleri vb. gibi görevde iken uygulanan görev aylığı kalemleri emekli aylıklarında dikkate alınmıyor ve çalışma dönemlerindeki görev maaşları bağlanacak olan aylık tutarını belirlemeye katkı sağlıyor. Bu durumun uygulanması da 5510 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesi gereği olmaktadır.



NOT:



1-Değerlendirmelerimiz halen yürürlükte olan mevzuat gereği yapılmıştır. 5510 kapsamında olan memurlarında 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olmamaları halinde hesaplanan aylıkların bugünkü sisteme göre yapılan hesaplamalar kapsamında 2024 yılına göre düşük olacağını değerlendirmekteyiz. Yine de emeklilik talebi öncesinde SGK ndan bilgi alınmasını da ayrıca tavsiye etmekteyiz.



1 Ekim 2008 öncesi işçi, esnaf olarak geçen çalışmalar sosyal güvenlik konularını nasıl etkiler? Konulu değerlendirmelerimiz için Tıklayınız adresimiz ziyaret edilebilir.

2-Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz sadece aylık hesabıyla ilgili olup, emekli ikramiye tutarları açısından 2024 veya 2025 yılında emekli olmaları halinde bir eksilme olmayacağını da 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmüne dayandırarak söyleyebiliriz. Bu konuda detaylı bilgi için

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