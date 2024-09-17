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Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!

Kamu Birliği Konfederasyonu Genç Sağlık Sendikası Kamuda İstihdamı Arttırma Komisyonu öncülüğünde dün akşam saatlerinde X etkinliği düzenlendi. Kamuda istihdamı arttırma komisyonu ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na seslenen sağlık çalışanları 100 bin atama talebinde bulunmak amacıyla Twitter (X) platformunda büyük bir harekete imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 11:28, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:30
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Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!

Kamu Birliği Konfederasyonu Kamuda İstihdamı Artırma Komisyonu(Sağlıklı Birliği) ve Genç Sağlık Sendikası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, kısa sürede 100 binden fazla tweet sayısına ulaştı.

Etkinliğin ilk saatinde 100 binden fazla tweet atılarak sosyal medyada rekor kırıldı. Devam eden iki saat içinde 200 bin tweet sayısına ulaşan hareket, on binlerce sağlık çalışanının katılımıyla rekor kırdı. Saatlerce Türkiye gündeminin zirvesinde kalan #Memişoğlu100BinAtama etiketi, ülke genelinde büyük bir etki yaratarak tüm Türkiye'nin bu konuyu konuşmasını sağladı.

Sosyal medyada gösterilen bu yoğun katılım, atama bekleyen sağlıkçıların seslerinin duyulması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Etkinliğin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar ve adımlar merakla bekleniyor. Sağlıkçılar, atama taleplerinin bir an önce karşılık bulması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için 100 bin atamanın gerçekleştirilmesini talep ediyor.

Etkinliğin öncülüğünü yapan Kamuda İstihdamı Artırma Komisyonu Başkanı Ahmet Esmer, çok yakın zamanda çok daha kapsamlı bir etkinliğin yapılacağının da sinyallerini verdi.

Etkinlik sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, atama bekleyen sağlık çalışanları için ilk günkü kararlılıkla mücadele edeceklerini bildirdi.

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