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BARÜ'den 14 akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

Bartın Üniversitesinden (BARÜ) 14 bilim insanı, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye girmeyi başardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 12:59, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:01
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BARÜ'den 14 akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri ürettikleri nitelikli bilimsel çalışmalar ve araştırmalarıyla hem alanlarına hem de insanlığa katkı vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Stanford Üniversitesi tarafından dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri sıralayan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede, BARÜ'den 14 bilim insanı yer aldı.

BARÜ'den listeye girenlerin sayısı bu yıl da arttı

Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada dünya genelinde yüzde 2'lik dilime giren ilk 100 bin isim değerlendirildi. Karşılaştırmalı verilere dair sıralamaların yer aldığı listede 2020 yılında 2, 2021 yılında 6, 2022 yılında 8, 2023 yılında 11 kişiyle yer almayı başaran BARÜ, böylece bu yıl da listedeki bilim insanı sayısını artırmayı başardı.

Yayımlanan araştırma listesinde, BARÜ Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Murat Rakap, Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Doç. Dr. Emrah Altun, Doç. Dr. Parham Taslimi ile Doç. Dr. Zafer Ceylan girerken; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Prof. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Azmi Erdoğan, Doç. Dr. Ali Yaraş ile Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Yasin Özgürlük küresel düzeyde bir başarıya imza atarak yer aldı.

"BARÜ, uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor"

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer alarak BARÜ'yü gururlandıran öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda başarılarına bir yenilerini ekleyerek geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

BARÜ'nün hem eğitim-öğretim hem de bilim üretme noktasında uluslararası alanda adından söz ettiren bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini vurgulayan Rektör Uzun, "Öğretim üyelerimiz ile bir yandan geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirirken diğer yandan bilimsel çalışmalar üretme ve Ar-Ge kültürünün bir ekosistem haline gelmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla pek çok alanda yapılan değerlendirmeler neticesinde kalitemizi bir kez daha tescilleyerek 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan isimlerin sayısını bu yıl da artırmayı başardık. Bu düşüncelerle Üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne sunduğu katkılarla listeye girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizleri destekleyen ve 'Üreten Üniversite' anlayışıyla daha iyiye ulaşmamız için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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